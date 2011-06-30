Угольный и сланцевый газ останется газом для местного потребления – Миллер

Угольный и сланцевый газ останется газом для местного потребления.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом глава «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР сказал, выступая на годовом общем собрании акционеров ОАО «Газпром».

«Газпром» рассматривает угольный газ и сланцевый газ как дополнение к традиционному «голубому топливу». Его добыча может расти, но он останется газом для местного потребления», - сказал А.МИЛЛЕР.

Он сообщил, что в 2010 году «Газпром» открыл новую страницу истории отечественной газовой отрасли – на Талдинском месторождении в рамках проекта «Метан Кузбасса» был запущен первый в России промысел по добыче угольного газа.

По его словам, добытый метан используется для выработки электроэнергии и применяется в качестве моторного топлива. Проведенные испытания подтвердили технологическую эффективность и экономическую целесообразность добычи метана угольных пластов в России с применением отечественных технологий, добавил он.

При этом А.МИЛЛЕР отметил, что технологии аналогичны методам добычи сланцевого газа.