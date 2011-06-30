Прирост газового экспорта «Газпрома» в первом полугодии составил 26% - Миллер

Прирост газового экспорта «Газпрома» в первом полугодии 2011 года составил 26%.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом глава «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР сказал, выступая на годовом общем собрании акционеров ОАО «Газпром».

«Улучшение макроэкономической конъюнктуры в Европе и других регионах мира открывает перспективы наращивания экспорта. Первое полугодие текущего года это наглядно подтверждает. В первом полугодии поставлено за пределы Росси на 26,6 млрд. куб. м. газа больше. Прирост составил уже 26% по сравнению с прошлым годом», - сказал А.МИЛЛЕР.

Он отметил, что факторами роста торговли природным газом в текущий момент стали пересмотр программ атомной энергетики, снижение собственной добычи газа в Европе, переоценка политических рисков отдельных поставщиков, сокращение дотаций альтернативной энергетике в ЕС, а также новая динамика роста спроса на энергоресурсы в Азии и на внутренних рынках стран - экспортеров газа.

Он уверен, что для «Газпрома» открываются новые горизонты.

А.МИЛЛЕР отметил, что фундаментом успеха «Газпрома» является мощная сырьевая база.

«Никакие экономические кризисы, никакие новации в газовых технологиях не способны отменить основополагающего фактора нашей долгосрочной конкурентоспособности. Это значит, что «Газпром» был, есть и будет мировым лидером по объемам добычи и увеличению запасов природного газа», - сказал он.

А.МИЛЛЕР отметил, что доля «Газпрома» в мировой добыче природного газа составляет около 15%, «Газпрому» принадлежит 18% мировых запасов этого сырья. Разведанные запасы газа «Газпрома» оцениваются в 33,1 трлн. куб. м.

По его словам, в 2010 году «Газпром» добился роста производственных показателей и уверено идет к восстановлению их на докризисном уровне. В 2010 году добыча природного газа выросла более чем на 47 млрд. куб. м. и составила 508,6 млрд. кубов.

Глава «Газпрома» сообщил, что выручка «Газпрома» увеличилась по сравнению с 2009 годом на 16%, а прибыль от продаж - на 49%.

«Консолидированная выручка выросла на 17,4 % и превысила 3 трлн. 660 млрд. руб. Чистая прибыль группы составила 776 млрд. руб. Это прирост по отношению к 2009 году – 22,4%», - сказал А.МИЛЛЕР.

Глава «Газпрома» отметил, что по итогам 2010 года Совет директоров рекомендует выплатить акционерам дивиденды в размере 3 руб. 85 копеек на одну акцию.

«Это максимальные дивиденды за всю историю компании», - сказал он.

А.МИЛЛЕР отметил, что «Газпром» обеспечил устойчивое снабжение потребителей в России и за рубежом.

Как сообщал УНИАН, «Газпром» повысил прогноз по выручке от экспорта газа в Европу на текущий год до 60 млрд. долл.