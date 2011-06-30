Рост спроса подтверждает верность курса «Газпрома» на диверсификацию маршрутов – Миллер

Рост спроса подтверждает верность курса «Газпрома» на диверсификацию маршрутов поставки газа в Европу.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом глава «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР сказал, выступая на годовом общем собрании акционеров ОАО «Газпром».

«Восстановление рынков и резкий рост спроса подтверждают верность курса «Газпрома» на увеличение объема и диверсификацию маршрутов доставки газа в Европу», - сказал А.МИЛЛЕР.

При этом он напомнил, что выполнена укладка первой линии газопровода «Северный поток» по дну Балтийского моря. Началось сооружение уникальной, не имеющей мировых аналогов по основным техническим характеристикам компрессорной станции Портовая, которая обеспечит транспортировку газа по «Северному потоку».

А.МИЛЛЕР также сообщил, что активно развивается второй важнейший газотранспортный проект – «Южный поток».

«Объединение усилий энергетических концернов из России, Италии и Франции еще раз подчеркнуло общеевропейский масштаб проекта. А в настоящее время к проекту присоединилась и Германия», - отметил он.

По его словам, осенью 2011 года будет готово сводное ТЭО всего проекта.

А.МИЛЛЕР также сообщил, что итоги прошедшего 2010 года доказывают, что традиционное деление экспортных рынков на дальнее и ближнее зарубежье окончательно устарело.

«У нас один экспортный рынок, который уже сейчас работает на единых принципах. Это результат проводимой «Газпромом» планомерной работы с основными покупателями газа в СНГ по переходу на контрактные цены, обеспечивающие «Газпрому» равную с европейскими рынками доходность», - сказал он.

А.МИЛЛЕР сообщил, что в 2010 году объемы продаж газа в страны бывшего Советского Союза, увеличившись на 3,7 %, достигли 70,2 млрд. куб. м. Чистая выручка от реализации газа в этот регион увеличилась более чем на 20% и составила 450 млрд. руб., что существенно превышает уровень 2009 года.

Справка УНИАН. «Южный поток» – система газопроводов, которая должна соединить Россию и страны Южной и Центральной Европы. Магистральный газопровод пройдёт по дну Чёрного моря из города Новороссийска (Россия) до города Варна (Болгария). Предполагается, что далее «Южный поток» будет разветвляться: одна магистраль пройдет через Грецию на юг Италии, вторая – через Сербию и Венгрию в Австрию.

Общая протяженность черноморского участка – около 900 км, максимальная глубина – более 2000 м, проектная мощность – 63 млрд. кубометров газа в год. Предположительное начало поставок – 2015 год.

«Северный поток» – новый маршрут экспорта российского газа в Европу. Газопровод пройдет через акваторию Балтийского моря от бухты Портовая (район г. Выборг) до побережья Германии (район г. Грайфсвальд). Протяженность газопровода составит около 1200 км. Ввод в эксплуатацию первой нитки «Северного потока» производительностью 27,5 млрд. куб. м газа в год был намечен на 2011 год. Завершение строительства второй нитки газопровода в 2012 г. приведет к увеличению его пропускной способности до 55 млрд. куб. м.