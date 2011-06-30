Защита Тимошенко планирует вызвать Азарова в качестве свидетеля
12:27, 30 июня 2011Энергетика
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Защита экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО планирует вызвать на заседание суда действующего главу правительства Николая АЗАРОВА в качестве свидетеля.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сегодня сообщил защитник Ю.ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО.
«По «газовому делу» есть показания АЗАРОВА, и мы будем настаивать на его вызове в качестве свидетеля», - сказал он, заметив, что эти показания содержатся, приблизительно, на 5 страницах.
С.ВЛАСЕНКО выразил удивление, каким образом Н.АЗАРОВ давал показания в качестве свидетеля, поскольку во времена премьерства Ю.ТИМОШЕНКО он не занимал в ее правительстве никакой должности.
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