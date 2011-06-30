Недашковский: Украина - единственная страна, которая вступила в Европейский ядерный форум раньше, чем в ЕС

Украинские атомщики вступили в Европейский ядерный форум и Украина стала единственным государством, которое, не являясь членом ЕС, участвует в FORATOM. Об этом в интервью журналу «Профиль» сообщил президент НАЭК «Энергоатома» Юрий Недашковский.

«Европейский ядерный форум (FORATOM) включает в себя более 860 предприятий отрасли из 16 стран. Украина начала работу по присоединению к этой организации в 2005 г. Первым этапом было создание "Украинского ядерного форума". В этом году его приняли ассоциативным членом этой организации. Примечательно, что Украина – единственное государство, которое, не являясь членом ЕС, участвует в FORATOM. По сути, наши атомщики первыми вступили в ЕС», - заявил он.

Он заверил, что украинские ядерные реакторы – современные и надежные. По словам Недашковского, на всех 15 украинских ядерных энергоблоках проведена колоссальная модернизация. «Сегодня в Украине эксплуатируются современные реакторы, которые отвечают всем требованиям безопасности», - отметил президент «Энергоатома». Он подчеркнул, что в стране создана уникальная система подготовки персонала для АЭС. «Только у нас на каждом энергоблоке имеется до 10 смен лицензированного персонала, в то время как в мире обычно – 6-7», - отметил Юрий Недашковский.

Справка УНИАН. Ассоциация «Украинский ядерный форум» создана в декабре 2008 года предприятиями и организациями ядерно-промышленного комплекса Украины.

Европейский ядерный форум — это объединение 16 национальных ядерных форумов европейских стран (Бельгии, Болгарии, Венгрии, Великобритании, Испании, Италии, Нидерландов, Словакии, Словении, Румынии, Чешской Республики, Финляндии, Франции, Федеративной Республики Германии, Швеции, Швейцарии), представляющих интересы более 860 крупных европейских и транснациональных компаний. Сфера деятельности этих компаний — предоставление продукции и услуг в ядерной отрасли.