Еврокомиссия предлагает потратить 9,1 млрд. евро на энергетические инфраструктурные проекты

Брюссель. Еврокомиссия предлагает в 2014-2020 году потратить 9,1 млрд. евро на энергетические инфраструктурные проекты.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в комментарии комиссара ЕС по вопросам энергетики Гунтера ЭТТИНГЕРА.

«Я приветствую предложенный новый инфраструктурный инструмент, «Фонд объединения Европы». Этот фонд будет полезным в создании общеевропейской энергетической сети», - заявил комиссар ЕС.

Он отметил, что согласно проекту бюджета, ежегодно на инфраструктурные проекты предполагается тратить 1,3 млрд. евро, что, по его словам, поможет лучше объединить энергетические сети регионов Европы.

Как сообщал УНИАН, в целом на 2014-2020 годы Еврокомиссия предлагает бюджет в размере около 1 трлн. евро.