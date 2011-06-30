Минэнергоугля передало в аренду шахту «Путиловская»

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины передало государственное предприятие "Шахта "Путиловская" (Донецк) в аренду обществу с дополнительной ответственностью (ОДО) «Арендное предприятие «Шахта «Путиловская».

Об этом сказано в приказе Минэнергоугля №225 от 21 июня 2011 года, текст которого опубликован на сайте министерства.

Согласно документу, соответствующий договор аренды целостного имущественного комплекса шахты был подписан между Фондом государственного имущества и ОДО 13 января 2011 года.

В связи с этим министерство решило ликвидировать ГП «Шахта «Путиловская» путем ее присоединения к указанному ОДО. Ликвидацию ГП планируется завершить 31 декабря 2011 года. Комиссии по ликвидации предприятия поручено обеспечить публикацию в официальном издании информации о сроках и порядке приема претензий кредиторов ГП.

Справка УНИАН. Шахта "Путиловская" добывает уголь марки «Г». По итогам января-мая этого года шахта добыла 7,51 тыс. тонн угля.

ОДО «АП «Шахта «Путиловская» входит в угледобывающий блок НПО "Механик" (Донецк) предпринимателя Виктора ВИШНЕВЕЦКОГО, который является президентом объединения.