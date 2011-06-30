ДТЭК планирует в 2011 году увеличить добычу угля на 25%

Угледобывающие предприятия, входящие энергохолдинг ДТЭК, в 2011 году планируют нарастить добычу угля на 25%, или на 4,8 млн. тонн, по сравнению с 2010 годом – до 24 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе заседания пленума ЦК Профсоюза работников угольной промышленности Украины в Киеве сообщил генеральный директор ДТЭК Максим ТИМЧЕНКО.

При этом он отметил, что ежегодное потребление угля на тепловых электростанциях энергокомпаний, акционером которых является энергохолдинг, составляет около 30 млн. тонн.

Как сообщал УНИАН, угледобывающие предприятия ДТЭК в 2010 году увеличили добычу угля на 8,7% – до 19,165 млн. тонн по сравнению с 2009 годом. При этом в январе-марте т.г. ДТЭК увеличил добычу угля на 8,2% – до 5,783 млн. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

Справка УНИАН. В угледобывающий блок ДТЭК входят «Павлоградуголь», «Шахта «Комсомолец Донбасса» и арендуемое «Добропольеуголь». Кроме того, в собственности компании находится 5 обогатительных фабрик.