России интересна модернизация ГТС только после создания СП «Газпрома» и «Нафтогаза» – эксперт

Эксперт энергетических программ по нефти и газу Центра экономических и политических исследований имени А.Разумкова Владимир ОМЕЛЬЧЕНКО считает, что Россия будет участвовать в модернизации украинской газотранспортной системы (ГТС) только когда будет создано совместное предприятие между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» по управлению украинской ГТС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Россия будет участвовать в модернизации украинской ГТС только тогда, когда будет создано СП «Нафтогаза» и «Газпрома», – сказал В. ОМЕЛЬЧЕНКО.

При этом он добавил, что «в противном случае у России нет никакого интереса участвовать в модернизации ГТС».

Как сообщал УНИАН, 28 июня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в интервью украинским телеканалам заявил, что Украина предложила России участвовать в модернизации ГТС. «И мы, безусловно, будем с Россией договариваться, мы имеем такую возможность. Мы эксплуатируем газотранспортную систему, мы предложили ее модернизацию с участием России, европейских стран, инвесторов... Я думаю, что это имеет хорошую основу для переговоров с Россией», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины состоит из магистральных газопроводов, распределительных сетей, газохранилищ, компрессионных и газоизмерительных станций. Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире.

ГТС Украины состоит из магистральных газопроводов протяженностью 37,6 тыс. км в однониточном исчислении, 71 компрессорной станции общей мощностью 5405 МВт. Пропускная способность на границе РФ с Украиной составляет 288 млрд. куб. м, на границе Украины с Польшей, Румынией, Беларусью, Молдовой – 178,5 млрд. куб. м, в том числе со странами ЕС – 142,5 млрд. куб. м.