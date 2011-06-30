Немецкая OvМ/ECH выполнит технический аудит теплосетей «Киевэнерго»

Компания OvM/ECH Consulting Engineers (Германия) выполнит технический аудит тепловых сетей ПАО «Киевэнерго».

Соответствующий договор о проведении аудита стороны подписали в июне, сообщили УНИАН в пресс-службе «Киевэнерго».

Согласно сообщению, в ходе аудита будет дана оценка техническому состоянию сетей, сформированы предложения по оптимальному режиму их работы, а также будет разработана долгосрочная инвестиционной программа их модернизации.

В компании отмечают, что проведение энергоаудита позволит «Киевэнерго» получить независимое экспертное заключение для привлечения кредитных средств мировых финансовых институтов на реконструкцию теплоснабжения Киева.

Согласно условиям договора аудит будет завершен до октября т.г.

Как сообщал УНИАН, «Киевэнерго» в 1998 году привлекло под госгарантии кредит Всемирного банка в размере 160 млн. долл. под целевую программу развития тепловых сетей Киева.

Согласно условиям программы, «Киевэнерго» закупило на полученные средства необходимое для реконструкции тепловых сетей оборудование и материалы. В частности, энергокомпания приобрела магистральные трубы, котлы для котельных и счётчики тепловой энергии. Киевская госадминистрация, в свою очередь, обязалась использовать купленные основные средства и профинансировать выполнение работ по вводу их в эксплуатацию.

Кредит компания обязана погасить до 2018 года.

Справка УНИАН. ПАО «Киевэнерго» – акционерная энергоснабжающая компания, которая обеспечивает полный цикл энергоснабжения Киева с единым процессом производства, передачи, распределения и сбыта электрической и тепловой энергии конечным потребителям. Генерация электрической энергии АК «Киевэнерго» осуществляется на двух теплоэлектроцентралях – ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 общей установленной электрической мощностью 1,2 ГВт. Транспортировка электроэнергии обеспечивается сетью воздушных и кабельных линий общей протяженностью 11,5 тыс. км. Производство тепловой энергии «Киевэнерго» выполняется на ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, а также на станциях теплоснабжения и в котельных.

Контрольный пакет акций АК "Киевэнерго" (50% +1 акция) принадлежит государству в лице НАК "Энергетическая компания Украины".

38,9% контролирует частный энергетический холдинг ДТЭК (Донецк).