НКРЭ до октября утвердит порядок определения местной составляющей в объектах альтернативной энергетики

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) планирует до октября завершить разработку и утвердить Порядок определения доли местной составляющей в проектах строительства объектов возобновляемой энергетики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам заместитель начальника отдела комбинированного производства электрической и тепловой энергии НКРЭ Алексей ОРЖЕЛЬ.

По его словам, комиссия уже разработала соответствующий проект документа, который, однако, вызвал ряд замечаний со стороны участников рынка.

«Проект документа есть, и мы сейчас рассматриваем предложения участников рынка, которые не во всем согласны с предложенной редакцией», - сказал он.

А. ОРЖЕЛЬ отметил, что при определении национальной доли в том или ином проекте за основу предлагается брать сертификаты происхождения оборудования и другую сопровождающую таможенную документацию.

Как сообщал УНИАН, 17 июня т.г. Верховная Рада во втором чтении внесла изменения в закон «Об электроэнергетике», согласно которым НКРЭ будет устанавливать «зеленый» тариф для компаний при условии, что начиная с 1 января 2012 г. удельный вес сырья, материалов, работ и услуг украинского происхождения в стоимости строительства объекта генерации будет составлять не менее 15%, с 1 января 2013 г. - 30%, с 1 января 2014 г. - 50%.