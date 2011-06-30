«Нафтогаз» выбрал «Эрнст энд Янг» для проведения аудита отчетности для МВФ
НАК «Нафтогаз Украины» по результатам проведения открытых торгов выбрала ООО «Эрнст энд Янг Аудиторские Услуги» (г. Киев) для оказания услуг по проверке информации относительно показателей кассового дефицита, а также движения денежных средств компании для ежеквартального предоставления такой информации Представительству Международного валютного фонда (МВФ) в Украине.
Об этом сказано в сообщении НАК «Нафтогаз Украины», опубликованном на официальном Интернет-портале «Государственные закупки».
Согласно сообщению, договор между компаниями на оказание услуг заключен 22 июня. Общая стоимость услуг по договору - 250 тыс. грн. (с НДС).
Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.
НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.