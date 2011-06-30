«Турбоатом» сдал в эксплуатацию энергоблок №2 казахской ТЭС Аксу

ОАО «Турбоатом» сдало в промышленную эксплуатацию энергоблок №2 ТЭС Аксу (Казахстан).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе предприятия, на ТЭС Аксу состоялся торжественный ввод в эксплуатацию блока №2 с турбиной К-325-23,5 производства ОАО «Турбоатом». Энергоблок сдан в промышленную эксплуатацию 23 июня, о чем подписан соответствующий акт.

Специалисты завода провели на ТЭС поузловую реконструкцию блока, включая модернизацию турбины, котла, электрофильтра, КРУ (комплексного распределительно устройства), электрооборудования. ОАО «Турбоатом» выполнило поставку турбины нового поколения К-325-23,5, установленную вместо отработавшего свой ресурс агрегата К-300-240-2.

После модернизации мощность энергоблока возросла на 25 МВт. Реконструкция также позволила снизить себестоимость производимой электроэнергии и повысила надежность работы оборудования. Кроме того, улучшились экологические показатели работы станции.

Справка УНИАН. Это уже четвертый энергоблок ТЭС Аксу, пущенный после реконструкции с оборудованием производства ОАО «Турбоатом». В августе 2003 г. состоялся пуск блока № 4 (с агрегатом К-310-23,5), в ноябре 2006 г. – блока № 3 и в сентябре 2008 г. – № 1 (с турбинами К-325-23,5). В мае 2011 г. завершилась отгрузка оборудования для 6-го блока, на станции начаты монтажные работы. Таким образом, ОАО «Турбоатом» завершило участие в масштабной реконструкции энергоблока ТЭС Аксу.

На всех восьми блоках ТЭС Аксу начиная с 1968 г. установлены паровые турбины производства ОАО «Турбоатом». В марте 2010 года ОАО «Турбоатом» и ОАО «Евроазиатская Энергетическая Корпорация» подписали контракт, согласно которому агрегат К-300-240 ТЭС Аксу будет заменен на турбину нового поколения К-325.

Харьковский турбинный завод (ныне ОАО «Турбоатом») - одно из крупнейших в мире турбостроительных предприятий, которое осуществляет полный цикл производства: проектирование, изготовление, поставка, наладка, фирменное обслуживание турбинного оборудования для всех типов электростанций. За свою историю харьковские турбостроители изготовили более 300 паровых турбин для ТЭС, ГРЭС, 110 турбин для АЭС, свыше 400 гидравлических турбин и 450 гидрозатворов. Продукция «Турбоатома» работает в 45 странах мира на четырех континентах. 75,224% акций «Турбоатома» принадлежит государству. Доля экспорта в объеме производства составила 70,5%. На заводе работает 4,7 тыс. чел.