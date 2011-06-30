Украина и Латвия намерены активизировать экономическое сотрудничество

Первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ и министр экономики Латвийской Республики Атис КАМПАРС обсудили в ходе встречи в Киеве возможности для активизации двустороннего экономического сотрудничества между Украиной и Латвией.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе первого вице-премьер-министра.

Участники встречи подробно остановились на вопросах развития двустороннего сотрудничества в энергетической сфере. А.КЛЮЕВ и А.КАМПАРС обсудили перспективы развития энергетики стран Евросоюза и СНГ, в том числе - атомной энергетики, шаги по повышению ее безопасности.

Собеседники поделились опытом и планами своих стран в топливно-энергетическом комплексе.

А.КЛЮЕВ и А. КАМПАРС пришли к мнению, что необходимо активизировать работу двустороннего делового совета.

Первый вице-премьер-министр Украины и министр экономики Латвии также обсудили ход переговорного процесса о создании зоны свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом.