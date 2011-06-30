В Кировоградской области цены на бензин выросли на 6-7 коп.

В Кировоградской области за последние 20 дней розничные цены на бензин марок А-92 и А-95 на автозаправочных станциях выросли на 6-7 коп.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют данные мониторинга Госинспекции по контролю над ценами в области.

В то же время, за указанный период средняя стоимость бензина марки А-86 уменьшилась на 5 коп., также подешевело дизельное топливо в среднем на 2 коп.

По состоянию на 30 июня 2011 года средняя цена на бензин А-80 составляла 9,41 грн. за литр, А-92 – 9,95 грн., А-95 – 10,30 грн., дизтопливо – 9,71 грн.

На 10 июня 2011 года средняя цена в области на А-80 составляла 9,46 грн. за литр, А-92 – 9,89 грн., А-95 – 10,23 грн., ДТ – 9,73 грн.