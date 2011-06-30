Газ для Украины может подешеветь в рамках СП «Газпрома» и «Нафтогаза» - Миллер

Москва. Снижение цены на газ для Украины может произойти в рамках создания ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» совместного предприятия.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом глава «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР сказал на пресс-конференции по итогам собрания акционеров компании.

По его словам, на корпоративном уровне и на уровне украинского профильного министерства во время переговоров Украина выступает с предложением понизить цену на поставки российского газа в текущий период времени.

Он напомнил, что сейчас цена на газ для Украины на 100 долл. ниже, чем рыночная согласно Харьковским договоренностям.

«Если говорить об Украине, наше видение следующее: по-видимому, НАК «Нафтогаз Украины» и в целом Украина могли бы решить очень многие вопросы, приняв наше предложение по слиянию «Газпрома» и «НАК Нафтогаз Украины» и созданию единой компании», - сказал А.МИЛЛЕР.

По его словам, в этом случае будет действовать единая ценовая политика, как на внутреннем российском рынке для населения и промышленности Украины.

А.МИЛЛЕР подчеркнул, что в случае создания СП у «Нафтогаза» появится возможность финансировать модернизации ГТС Украины.

«Этот вопрос более чем актуальный и начинает беспокоить и конечных покупателей и поставщиков газа», - сказал А.МИЛЛЕР.

По его словам, предложения «Газпрома» позволят получить финансовый ресурс, который позволит ГТС Украины соответствовать всем требованиям, которые существуют на рынке.

«Наше видение таково: мы можем пойти навстречу нашим украинским друзьям с пониманием того, что будет одна компания, у которой будут общие цели», - сказал А.МИЛЛЕР.

По его словам, все встречи и переговоры, которые велись или будут вестись по украинской тематике, в первооснове исходят именно из понимания создания общей компании.

Как сообщал УНИАН, ранее А.МИЛЛЕР заявлял, что цена на российский газ для Украины по долгосрочным контрактам в четвертом квартале 2011 года может составить 500 долларов за тысячу кубометров.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

Цена на газ устанавливается поквартально. Цена импортного природного газа для Украины в первом квартале 2011 года составляла около 264 долл. за тыс. куб. м, во втором – 295,6 долл. за тыс. куб. м.