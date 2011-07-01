Для «Газпрома» принципиально поставлять газ в КНР на равных условиях с Европой – Миллер

Для ОАО «Газпром» принципиально поставлять газ в Китай на принципах равнодоходности с Европой.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом глава «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР сказал на пресс-конференции по итогам собрания акционеров компании.

«Если говорить о цене, речь не о расхождении в абсолютных ценах, для нас принципиально важно - равнодоходность с европейским рынком», - сказал А.МИЛЛЕР.

По его словам, следующий раунд переговоров с Китаем пройдет в июле.

Он отметил, что речь идет о поставках 30 млрд. куб. м. газа ежегодно в течение 30 лет.

Как сообщал УНИАН, выступая на годовом общем собрании акционеров ОАО «Газпром», А.МИЛЛЕР заявил, что выход на новые рынки позволит «Газпрому» увеличить объем экспорта газа в 1,5 раза.