Сегодня в Москве состоится очередной раунд переговоров Миллера и Бойко

Сегодня, 1 июля, в Москве состоится очередной раунд переговоров председателя правления «Газпрома» Алексея МИЛЛЕРА и министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия БОЙКО.

Об этом А.МИЛЛЕР сказал на пресс-конференции по итогам собрания акционеров «Газпрома», отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН.

«1 июля, здесь, в Москве, в здании на Наметкина, 16 (главный офис «Газпрома») будут продолжены переговоры с нашими украинскими коллегами, в частности, с Юрием БОЙКО», - заявил он.