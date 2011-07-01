Миллер уверен, что украинский суд справедливо рассмотрит «газовое дело» Тимошенко

Председатель правления «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР считает, что украинский суд справедливо рассмотрит «газовое дело» бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам собрания акционеров компании, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН, что он думает о судебном процессе над Ю.ТИМОШЕНКО за газовые соглашения между Украиной и РФ в 2009 году.

«Это самый трудный вопрос на сегодняшней пресс-конференции: просят дать оценку украинскому суду. Вы знаете, я не буду сильно оригинален – вспомню классический советский фильм и скажу: по-видимому, украинский суд – самый справедливый суд в мире», - сказал А.МИЛЛЕР.

При этом он уклонился от ответа на вопрос, были ли награждены российские переговорщики за подписание данного контракта.

«А вы как думаете?» – сказал он.