Данные из Китая обвалили цены на нефть

На мировых торгах в пятницу, 1 июля, цены на нефть падают на фоне опасений инвесторов относительно замедления китайской экономики.

Так, стоимость августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже снизилась на 0,73 доллара, или на 0,77%, - до 94,69 доллара за баррель.

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent потеряла 0,77 доллара, или 0,68%, и составила 111,71 доллара за баррель.

Индекс менеджеров по закупкам производственных предприятий Китая снизился в июне до 50,9% с 52% в мае. Показатель оказался наихудшим с февраля 2009 года.

Цены на нефть снижаются также на данных по рынку труда США, опубликованных накануне. Количество первичных заявок на пособие за неделю, завершившуюся 24 июня, сократилось на одну тысячу до 428 тысяч, хотя эксперты ожидали, что показатель снизится до 420 тысяч.

Разногласия МЭА и ОПЕК относительно регулирования цен на сырье путем дополнительных поставок нефти на рынок в объеме 60 миллионов баррелей продолжают стимулировать снижение котировок. Первые поставки для ликвидации дефицита из-за военной операции НАТО в Ливии начнутся до конца этой недели. При этом Саудовская Аравия в июне увеличила добычу нефти на 3,2%, что является наиболее высоким уровнем за 32 месяца, передает Bloomberg.