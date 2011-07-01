Эксперты ожидают повышение уровня доверия к украинской ядерной энергетике

"Украинский ядерный форум" принят в европейский ядерный форум "Форатом" первым из подобных организаций стран, не являющихся членами Евросоюза. Ожидается, что это позволит координировать позиции по ключевым вопросам развития ядерной энергетики, наладить более тесные отношения с европейскими структурами, имеющими отношение к формированию европейской энергетической политики и развитию ядерной энергетики, налаживать сотрудничество и обмениваться опытом в ядерной сфере с ведущими мировыми компаниями. Свои оценки этому событию дали ведущие экономисты Украины в специальном опросе.

Исполнительный директор, Международный Фонд Блейзера, Олег УСТЕНКО считает, что «европейская интеграция Украины подразумевает сотрудничество и работу в большей части европейских институций и по огромному спектру проблем».

«Наше сотрудничество с ЕС по вопросам энергетической политики является одним из ключевых с точки зрения проведения переговоров по Ассоциированному Соглашению (Associated Agreement). Более того, большое количество «узких мест» в этой сфере нуждается в скорейшем разрешении», - отметил эксперт.

О.Устенко также подчеркнул, что «не секрет, что иногда слабость украинской стороны в переговорном процессе по Ассоциированному Соглашению вызвана тем, что мы просто не в курсе части инициатив, которые уже предпринимаются ЕС в сфере энергетики». По его мнению, в этой связи получение "Украинским ядерным форумом" ассоциированного членства в Европейском ядерном форуме кажется вполне логичным шагом, вписывающимся в общую концепцию евроинтеграции.

Директор энергетических программ Центра "Номос" Михаил ГОНЧАР обратил внимание на то, что «ядерная энергетика в Европе, в том числе и в Украине, переживает непростые времена после аварии на АЭС Фукусима-1 в Японии». Поэтому, считает эксперт, идет своеобразное "ядерное сплочение", чтобы не допустить резкого сокращения доли атомной генерации.

«Конечно, прием Украинского ядерного форума является позитивным шагом, но не стоит преувеличивать его значимость, - сказа он. - ПостФукусима дает шанс для экспансии в электроэнергетике газовой и угольной генерации. Шаг ядерщиков должен стать и толчком для угольного сплочения в Европе».

«В условиях Украины угольный сектор имеет больше шансов, поскольку уголь является имеющимся в достатке национальным энергоресурсом, не создающим эффекта внешней энергетической зависимости», - резюмировал М.Гончар.

Ведущий эксперт энергетических программ Центра экономических и политический исследований им. Разумкова Сергей ДЯЧЕНКО заявил, что «данное решение стало логичным завершением диалога, который на протяжении последних лет велся между «Украинским ядерным форумом» и «Форатомом».

Эксперт назвал открывающиеся возможности для Украины, которые даст Ассоциированное членство в «Форатоме» Во-первых, речь идет о «продвижении на пути интеграции Украины в ЕС. У участников Украинского ядерного форума и государственных учреждений, которые занимаются ядерной сферой появятся дополнительные возможности для диалога и отстаивания своих интересов с учреждениями ЕС, предприятиями ядерной промышленности стран Европы и их объединениями».

Также, по мнению эксперта, стоит ожидать улучшения информационного обмена. Украинские субъекты смогут своевременно получать информацию о разработках европейских учреждений, европейской ядерной политике и предоставлять подобную информацию об Украине. В целом прогнозируется «рост доверия к украинской ядерной политике», считает Дяченко.

«Ассоциированное участие в «Форатоме» позволит Украине расширить свое участие в европейской ядерной политике, в первую очередь в вопросах улучшения безопасности АЕС, что позитивно скажется на доверии к украинской ядерной энергетике как в Украине, так и за ее пределами», - подытожил он.

Ведущий эксперт энергетических программ Центра экономических и политический исследований им. Разумкова Владимира ОМЕЛЬЧЕНКО считает, что «принятие «Украинского ядерного форума» в европейскую ассоциацию «Форматом» свидетельствует о намерении представителей европейского ядерного сообщества укреплять сотрудничество с украинскими компаниями и организациями, которые работают в этой сфере».

«С моей точки зрения, участие Украины в таком представительном объединении пойдет на пользу развитию ядерной отрасли страны, как с точки зрения повышения эффективности и надежности ее функционирования, так и с точки зрения усовершенствования правового поля для создания привлекательных инвестиционных условий, а также оптимизации функций национального ядерного регулятора», - сказал В.Омельченко.

Справка УНИАН: Генеральная ассамблея "Форатома" 15 июня 2011 года проголосовала за присоединение к этой организации ассоциации «Украинский ядерный форум».

«Европейский ядерный форум» — это объединение 16 национальных ядерных форумов европейских стран (Бельгии, Болгарии, Венгрии, Великобритании, Испании, Италии, Нидерландов, Словакии, Словении, Румынии, Чешской Республики, Финляндии, Франции, Германии, Швеции, Швейцарии), представляющих интересы более 860 крупных европейских и транснациональных компаний. Сфера деятельности этих компаний - предоставление продукции и услуг в ядерной отрасли.

«Украинский ядерный форум» создан в декабре 2008 года предприятиями и организациями ядерно-промышленного комплекса Украины.

В ассоциацию входят: НАЭК «Энергоатом», ГП «Восточный ГОК», ЗАО «Научно-производственное предприятие «Радий», ОАО «Южтеплоэнергомонтаж», ОАО «Теплоэнергомонтаж», научно-производственное предприятие «Хартрон-Энерго Лтд.»; Харьковский научно-исследовательский проектно-конструкторский институт «Энергопроект», «Северодонецкое научно-производственное объединение „ИМПУЛЬС“; Консалтинговая компания ENCONET Consulting Ges.m.b.H.