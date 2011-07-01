Бундестаг одобрил отказ Германии от атомной энергетики

Депутаты немецкого Бундестага 30 июня большинством голосов одобрили предложенный правительством Ангелы МЕРКЕЛЬ законопроект по полному отказу от атомной энергетики к 2022 году. Об этом сообщает агентство DPA.

За закон проголосовали 513 парламентариев, против – 79, воздержались 8.

В соответствии с планами правительства, 8 из 17 действующих АЭС будут выведены из эксплуатации немедленно. Речь идет о семи наиболее старых атомных электростанциях, построенных до 1980 года, а также об АЭС "Крюммель", закрытой на ремонт еще в 2009 году, отмечает Лента.ру.

Оставшиеся 9 АЭС будут заглушены поэтапно: по одной станции в 2015, 2017 и 2019 году и по три - в 2021 и 2022 годах. Взамен власти намерены сделать ставку на возобновляемые "зеленые" источники электроэнергии, долю которых в производстве электричества к 2020 году планируется увеличить с сегодняшних 17 до 35 процентов.

Кроме того, в Германии появятся 9 новых газовых электростанций. Отказ от АЭС также потребует кардинальной реорганизацию энергетической инфраструктуры. Власти уже заявили, что собираются осуществить масштабную перестройку энергосетей за четыре года, вместо ранее запланированных десяти лет.

Напомним, что еще в 2010 году правительство А.МЕРКЕЛЬ приняло прямо противоположный закон, который не сокращал, а напротив продлевал срок работы немецких АЭС в среднем на 14 лет. Однако после аварии на японской АЭС "Фукусима-1" в марте этого года правящая консервативно-либеральная коалиция полностью поменяла свою энергетическую политику и взяла курс на отказ от атомной энергетики.