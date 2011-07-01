Министр по чрезвычайным ситуациям Виктор БАЛОГА заявляет, что для реализации чернобыльских проектов осталось собрать около 28 млн. евро донорских денег.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции.

В.БАЛОГА отметил, что по состоянию на сегодняшний день из необходимых для реализации чернобыльских проектов 740 млн. евро не хватает 27,5 млн. евро. Министр сказал, что в ближайшее время должны быть проведены консультации между международными организациями, которые привлечены к этому проекту, и выразил надежду, что эти деньги будут собраны.

В.БАЛОГА напомнил, что это позволит сформировать бюджет проектов и завершить строительство нового объекта «Укрытие» и другой инфраструктуры на Чернобыльской АЭС, как и было запланировано, до 2015 года.

Как сообщал УНИАН, 19 апреля 2011 года в Киеве состоялась Донорская конференция по сбору средств на строительство объекта «Укрытие» на ЧАЭС. Страны - участницы конференции тогда обязались предоставить Украине 550 млн. евро на чернобыльские проекты.

Позже еще ряд стран заявили о поручении к финансированию Чернобыльских проектов. Это, в частности, Саудовская Аравия и Канада (сумма взносов – 14 и 21 млн. евро, соответственно). Кроме того, председатель Совета министров Италии Сильвио БЕРЛУСКОНИ объявил о решении его страны внести в Чернобыльский фонд "Укрытие" 26 млн. евро.