НКРЭ повысила «зеленые» тарифы на электроэнергию на июль на 1,1%

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) в июле повысила тарифы на электроэнергию, производимую из альтернативных источников, на 1,1%.

Как сообщили УНИАН в комиссии, соответствующее решение регулятор принял на заседании 30 июня.

В частности, тариф на электроэнергию, производимую на ветроустановках, вырастет до 129,82 коп. за кВт/ч, из биомассы – до 142,18 коп. за кВт/ч, на малых гидроэлектростанциях (мощностью до 10 МВт) – до 89,02 коп. за кВт/ч, на солнечную энергию, производимую установками, расположенными на земле, – до 534,1 коп. за кВт/ч, на крышах – до 489,59 коп. за кВт/ч (все без НДС).

Напомним, «зеленые» тарифы определяются по формуле, в которой для каждого субъекта определен коэффициент, размеры которого зависят от типа альтернативного источника электроэнергии и характеристик энергогенерирующего оборудования.

Тарифы корректируются комиссией в зависимости от курса гривни к евро на дату их расчета на следующий месяц.