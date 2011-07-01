Тариф на транспортировку газа потребителям Украины с июля вырос на 9,7%

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) с 1 июля т.г. повысила общий тариф на транспортировку природного газа трубопроводным транспортом для потребителей Украины на 9,74% – до 285 грн. за тыс. куб. м (без НДС).

Об этом УНИАН сообщили в комиссии со ссылкой на решение, принятое на заседании регулятора 30 июня.

Средний расчетный тариф на транспортировку газа по магистральным трубопроводам для ДК «Укртрансгаз» с 1 июля вырос на 10,9% – до 101,7 грн. за тыс. куб. м (без НДС), для ГАО "Черноморнефтегаз" – на 20,6% – до 75,78 грн. за тыс. куб. м (без НДС).

Средневзвешенный тариф на транспортировку газа по распределительным трубопроводам увеличен на 9,12% - до 183,3 грн. за тыс. куб. м (без НДС).

Тариф на транспортировку газа для потребителей, газопроводы которых непосредственно подключены к магистральным газопроводам, вырос на 11,53% - до 244,8 грн. за тыс. куб. м (без НДС).

При коррекции тарифов учитывался прогнозируемый рост в III квартале цены импортируемого природного газа, который используется для технологических нужд ГТС, до уровня 355-357 долл. за тыс. куб. м.

Как сообщал УНИАН, в марте т. г. НКРЭ повышала общий тариф на транспортировку газа на 11% до 259,7 грн. за тыс. куб. м с 1 апреля.