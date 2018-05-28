Малые ГЭС – большие надежды...

Согласно скорректированной энергетической стратегии Украины до 2030 года, не менее 30% электроэнергии в нашей стране должно вырабатываться из возобновляемых источников. Помимо солнечной и ветряной энергетики, на развитие которых возлагаются большие надежды, не стоит забывать о традиционной для нашей страны отрасли – малой гидроэнергетике. Малые ГЭС не только вырабатывают электроэнергию, они защищают прилегающие населенные пункты от паводков, способствуют их нормальному водоснабжению, развитию рыбного хозяйства.

Реки на вырост

По территории Украины протекает более 63 тыс. малых рек и водотоков общей протяженностью 135,8 тыс. км. Из них более 95% (60 тыс.) - очень маленькие, их средняя длина – 1,9 км.

Несмотря на свои размеры, малые реки располагают огромным потенциалом: используя их технически, можно вырабатывать до 8,3 млрд. кВт/ч электроэнергии в год, экономя 3 млн. тонн условного топлива.

Особенно перспективными регионами являются Закарпатская, Львовская, Черновицкая, Луганская, Тернопольская и Ивано-Франковская области.

Между тем, несмотря на широкие возможности малой гидроэнергетики, пока это поле остается невспаханным. «Сейчас малыми ГЭС используется лишь 5% общего потенциала, в год вырабатывается только 400 млн кВт/ч электроэнергии», - отмечает президент ассоциации «Новосвит» Александр Никиторович.

Равнение на Китай

В истории отечественной малой гидроэнергетики был период, когда государство уделяло развитию отрасли должное внимание. Первые малые ГЭС были построены в Украине еще в начале прошлого века, а после окончания Второй мировой войны их количество достигло 3 тысяч. На основе малых ГЭС создавались автономные энергосистемы, первой из таких стала система сельского электроснабжения, включающая Корсунь-Шевченковскую, Стеблевскую, Дыбненскую ГЭС и Юрковскую ТЭС.

Однако, с развитием «большой» тепловой энергетики о малых ГЭС забыли. Некоторые станции были законсервированы, а большая их часть попросту демонтирована или заброшена. К 2000-ым годам в Украине осталось всего полторы сотни станций, причем 2/3 из них списаны, требуют полной замены оборудования. От остальных тысяч малых ГЭС остались одни руины.

До последнего времени руководство страны упорно не замечало опыт других государств, в энергобалансе которых малые ГЭС занимают весьма значительное место. Так, в Швейцарии процент производства электроэнергии на малых ГЭС составляет 8,3%, в Испании - 2,8%, в Швеции - почти 3%, а в Австрии - 10%. Еще более впечатлительных показателей удалось добиться Китаю, около 18-20% всей электроэнергии здесь вырабатывают более 80 тысяч малых ГЭС.

Впрочем, с введением «зеленых» тарифов пришел праздник и на нашу улицу: за последний год в строй вошли порядка десятка малых ГЭС, теперь их 67.

Лед тронулся

На сегодня предприниматели наконец-то почувствовали внимание государства к малой гидроэнергетике и инвестиции в отрасль пошли. «Практически на каждом заседании мы рассматриваем вопросы, связанные с выдачей лицензии или установкой «зеленого» тарифа для малой ГЭС», - отмечает глава Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Сергей Титенко.

Радует, что средства в реконструкцию старых станций и строительство новых малых ГЭС вкладывают как физические лица-предприниматели, так и довольно крупные компании. К примеру, на счету «Новосвита» восстановление 15 малых ГЭС в Винницкой, Черкасской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Тернопольской областях. Для управления станциями компания создала собственный диспетчерский центр. К тому же «Новосвит» не планирует останавливаться на достигнутом, уже начато строительство малой ГЭС «Марьина гать» в Черновицкой области. «В целом, мы планируем соорудить около пяти малых ГЭС в Черновицкой области. Будем работать в шахматном порядке: завершили проектирование одной - приступили к проектированию следующей», - отмечает генеральный директор компании Сергей Кульматицкий.

Некоторые «игроки» переходят в малую гидроэнергетику из более традиционного нефтегазового сектора. Так, Зиновий Козицкий, генеральный директор компании "Укрнафтогазинвест", добывающей газ на западе Украины, учредил компанию "Эко-Оптима". В ее планах – построить до 15 малых ГЭС в Сколевском районе (Львовская обл.). Примечательно, что немецкие партнеры «Эко-Оптима», которых компания привлекла в качестве технических консультантов, сейчас заинтересовались инвестированием в проект.

Интересуются строительством малых ГЭС в Украине и другие иностранцы: гидроэнергетический потенциал Ивано-Франковской области сейчас изучает швейцарская компания Alter Energy Group AG.

Нешуточная борьба может развернуться и за 8 малых ГЭС в Киевской и Полтавской областях, которые Фонд государственного имущества планирует приватизировать в ближайшем будущем. О готовности купить станции заявили как небольшие компании, ныне эксплуатирующие ГЭС, так и крупные.

Медленно, но уверенно

Правительству удалось оживить интерес инвесторов к малой гидроэнергетике, однако не стоит ожидать, что уже в следующем году на каждой реке заработают сотни ГЭС. Процесс их строительства достаточно долгий, ведь надежность гидросооружений – вопрос безопасности жителей территорий.

«Гидросооружения должны быть очень надежными, чтобы выдержали даже тот поток воды, который бывает раз в 100 лет. Поэтому им нужно дать выстояться, а это время», - пояснил заместитель директора «Эко-Оптима» Ярослава Шпак.

Не менее ответственным при строительстве малой ГЭС является выбор оборудования. «По сути, подбирать технику нужно индивидуально под каждую станцию, ведь условия везде разные. Оборудование, которое отлично покажет себя на Закарпатье, во Львовской области может быть убыточно и опасно», - отмечает Я.Шпак.

К счастью, при выборе техники у инвесторов развязаны руки: доступно чешское, словацкое, немецкое оборудование. Стоит отметить, что на рынке достаточно и украинских турбин для малых ГЭС, которые к тому же стоят намного дешевле. К примеру, выпуск такой техники наладила харьковская компания "Минигидро".

Вывод один - развитие малой гидроэнергетики не только улучшает энергобаланс страны, но и содействует ряду, на первый взгляд, несвязанных между собой сфер: от рыбного хозяйства до машиностроения. Впереди долгий путь, но если отрасль не будет сбавлять темп, то изменения станут ощутимыми уже скоро.

Глеб Иванов