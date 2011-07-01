Бойко и Миллер обсудили формы сотрудничества «Газпрома» и «Нафтогаза»
15:25, 01 июля 2011Энергетика
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Москва. Министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрия БОЙКО и председатель правления «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР обсудили перспективные формы сотрудничества ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины».
Об этом УНИАН сообщили в управлении информации российской газовой компании по итогам переговоров.
«Стороны обсудили ход сотрудничества в газовой сфере. В частности, рассматривались вопросы текущих поставок газа на Украину. Речь также шла о перспективных формах сотрудничества ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины», - говорится в сообщении.
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