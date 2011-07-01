Бойко и Миллер обсудили формы сотрудничества «Газпрома» и «Нафтогаза»

Москва. Министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрия БОЙКО и председатель правления «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР обсудили перспективные формы сотрудничества ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины».

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации российской газовой компании по итогам переговоров.

«Стороны обсудили ход сотрудничества в газовой сфере. В частности, рассматривались вопросы текущих поставок газа на Украину. Речь также шла о перспективных формах сотрудничества ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины», - говорится в сообщении.