Интерес инвесторов к развитию малой гидроэнергетики в Украине растет

Стимулирование государством развития сферы возобновляемых источников энергии активизировало интерес отечественных и зарубежных инвесторов к малой гидроэнергетике.

Такое мнение выразил УНИАН председатель Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Сергей ТИТЕНКО.

«Практически на каждом заседании мы рассматриваем вопросы, связанные с выдачей лицензии или установкой «зеленого» тарифа для малой ГЭС», - сказал он.

Сегодня средства в реконструкцию старых станций и строительство новых малых ГЭС вкладывают как физические лица-предприниматели, так и довольно крупные компании. К примеру, на счету компании «Новосвит» восстановление уже 15 малых ГЭС в Винницкой, Черкасской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Тернопольской областях. Кроме того, компания уже начала строительство малой ГЭС «Марьина гать» в Черновицкой области. «В целом мы планируем соорудить около пяти малых ГЭС в Черновицкой области. Будем работать в шахматном порядке: завершили проектирование одной - приступили к проектированию следующей», - сказал генеральный директор компании Сергей КУЛЬМАТИЦКИЙ.

Гидроэнергетический потенциал Ивано-Франковской области в настоящее время изучает швейцарская компания Alter Energy Group AG.

Более подробно о перспективах развития малой гидроэнергетики в Украине читайте в материале «Малые ГЭС – большие надежды...», размещенном на сайте «УНИАН-Экономика» http://economics.unian.net/rus/detail/93727.