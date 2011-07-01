«Укргазвыдобування» построит в Черновцах новый газопровод

Крупнейшая в Украине газодобывающая компания «Укргазвыдобування», которая является дочерней компанией НАК «Нафтогаз Украины», и Черновицкий городской совет подписали Соглашение о социальном партнерстве, которое предусматривает участие государственной компании в перестройке газовой инфраструктуры региона.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Укргазвыдобування».

В частности, «Укргазвыдобування» примет участие в реконструкции газораспределительной станции (ГРС) в с. Топоривцы и достройке газопровода высокого давления от ГРС к г. Черновцы. Введение в действие нового резервного газопровода даст возможность стабильно обеспечивать газом областной центр и окружающие села.

«Без нового газопровода город рискует в любой момент остаться без газа, поэтому наше задание - в кратчайшие сроки завершить его строительство. Сегодня мы нашли понимание и поддержку со стороны компании «Укргазвыдобування» и уверены, что совместно решим проблему газоснабжения города», - сказал и.о. городского председателя Черновцов Виталий МИХАЙЛИШИН.

Компания отмечает, что строительство газопровода было начато еще в 2004 году, в целом было построено 13,3 км. газопровода, однако в последние годы финансирование работ резко сократилось. На сегодняшний день осталось построить около 2,6 км. газопровода, в том числе пересечение через р. Прут. Одновременно будут завершены работы по реконструкции ГРС в с. Топоривцы.

«К началу отjпительного сезона газопровод будет работать. Уже в ближайшее время компания осуществит поставку труб для его строительства, а также выделит необходимую технику и рабочих для проведения работ», - заявил директор ДК «Укргазвыдобування» Юрий БОРИСОВ.

Справка УНИАН. ДК «Укргазвыдобування» является наибольшей газодобывающей компанией Украины. По итогам 2010 года предприятиями компании добыто 14,8 млрд. куб. м газа, 75% общей добычи в Украине. ДК «Укргазвыдобування» ведет деятельность в 11 регионах Украины, в компании работают 21 тыс. работников.