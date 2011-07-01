НКРЭ с июля повысила тарифы «Черноморнефтегаза» на хранение, закачку и отбор газа

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики повысила с 1 июля тарифы для ГАО «Черноморнефтегаз» на хранение, закачку и отбор газа в подземных хранилищах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комиссии со ссылкой на решение регулятора, принятое на заседании в четверг.

В частности, тариф компании на хранение газа повышен на 13,25%, - до 37,6 грн. за тыс. куб. м (без учета НДС), тариф на закачку газа повышен на 88,7% - до 35,1 грн. за тыс. куб. м. Тариф на отбор газа увеличен в 1,98 раза - до 33,9 грн. за тыс. куб. м.

«Черноморнефтегаз» планирует закачать в т.г. в подземные хранилища газа около 300 млн. куб м. Общий объем хранения составит 823,1 млн. куб. м, а отбора - 300 млн куб м.

Справка УНИАН. ГАО «Черноморнефтегаз» - единственное предприятие в Украине, которое самостоятельно проводит разведку, освоение и разработку месторождений нефти и газа в украинском секторе Черного и Азовского морей, подготовку углеводородного сырья, его транспортировку и хранение.

«Черноморнефтегаз» осуществляет бесперебойное снабжение газом потребителей Крыма. Является одним из наиболее бюджетообразующих предприятий Крыма и Украины.

100% акций «Черноморнефтегаза» находятся в управлении НАК «Нафтогаз Украины».