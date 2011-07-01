«Уголь Украины» поставит «Донбассэнерго» 0,2 млн. тонн угля

Энергогенерирующая компания ПАО «Донбассэнерго» отобрала ГП «Уголь Украины» для поставки в июле-августе 200 тыс. тонн угля (марки А, П).

Об этом сказано в сообщении компании об итогах соответствующих торгов, опубликованном в «Вестнике государственных закупок»

Согласно условиям тендера, «Уголь Украины» поставит в частности 150 тыс. тонн угля марки А и 50 тыс тонн угля марки П.

Согласно договору, подписанному сторонами 23 июня, стоимость поставки угольной продукции составит 193,8 млн. грн. (с НДС).

В первом полугодии т.г. основным поставщиком энергетического угля на теплоэлектростанции «Донбассэнерго» выступала углесбытовая «дочка» частного энергохолдинга ДТЭК ООО «ДТЭК Трейдинг» (Донецк).

Справка УНИАН. ПАО «Донбассэнерго» эксплуатирует две тепловые электростанции – Старобешевскую и Славянскую, суммарная мощность которых составляет 2550 МВт.

Уставный фонд ПАО «Донбассэнерго» составляет 236 млн. 443,01 тыс. грн.

Государству принадлежат 85,77% акций ПАО, которые переданы в управление НАК «Энергетическая компания Украины».

ГП «Уголь Украины» является оператором Оптового рынка угольной продукции и осуществляет продажу практически всего угля, добытого на угольных предприятиях, находящихся в управлении Министерства угольной промышленности.