Украина объявила тендер на разработку ТЭО проекта строительсьва LNG-терминала

Государственное предприятие «Национальный проект «LNG-терминал» объявило открытый тендер на разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта строительства морского терминала по приему сжиженного природного газа (LNG-терминал) на Черноморском побережье Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель Государственного агентства по инвестициям и управлению Национальными проектами Украины Владислав КАСЬКИВ, сегодня, 1 июля, в Киеве в ходе публичного оглашения тендера.

По его словам, объявление о проведении тендера будет опубликовано на официальном общегосударственном Интернет-портале «Государственные закупки» 6 июля.

«Мы хотим партнерства только с наиболее компетентными партнерами уже с нулевого цикла… Этот тендер будет проведен на высочайших открытых и антикоррупционных принципах… Для нас важна максимальная прозрачность», – сказал он.

В частности, по его словам, торги будут проходить в два этапа: 1 этап – 30 дней и 2 этап – 15 дней. В ходе первого этапа будут определены технические и качественные характеристики предмета закупки; подтверждена профессиональная и техническая компетентность участников и соответствие их квалификационным критериям; определен срок исполнения. В ходе второго этапа – окончательные предложения конкурсных торгов с указание цены.

При этом В.КАСЬКИВ отметил, что критериями оценки предложений будут: цена (гривны или евро); качество выполнения (выполнение аналогичных договоров, наличие специалистов соответствующей квалификации); срок выполнения.

Срок выполнения ТЭО национального проекта «LNG-терминал – морской терминал по приему сжиженного природного газа» составляет 120 дней.

В.КАСЬКИВ добавил, что на сегодня потенциальными местами расположения терминала являются 5 площадок: наземный LNG-терминал - площадка возле Одесского припортового завода в районе порта «Южный» (Одесская область), наземный LNG-терминал - площадка возле нефтяного терминала ОАО «Укртранснафта» в районе порта «Южный»; наземный LNG-терминал в районе г. Очаков (Николаевская область); наземный LNG-терминал в береговой зоне Березанского лимана (Николаевская область); оффшорный LNG-терминал в районе г. Одесса (в открытом море).

Также В.КАСЬКИВ отметил, что будущий LNG-терминал в Украине не будет «конфликтовать» с проектом AGRI (проект по доставке азербайджанского газа в Европу через черноморское побережье Грузии, где газ будет сжижаться и танкерами по морю доставляться в Румынию и далее в Западную Европу).

Справка УНИАН. 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по сооружению терминала по приему сжиженного природного газа объемом 10 млрд. куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года.

Согласно плану работы, до сентября 2011 года предприятие должно обеспечить разработку ТЭО проекта. Тендер по выбору компании-разработчика ТЭО должен был быть объявлен 19 января 2011 года, но был перенесен.