Предприятия, утроившие потребление э/э, отнесены к 1 классу потребителей

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики отнесла промышленные предприятия, которые увеличили годовое потребление электроэнергии более чем в три раза по сравнению с 2008 годом, к первому классу потребителей.

Об этом УНИАН сообщили в комиссии, со ссылкой на решение принятое на заседании в четверг, 30 июня.

Согласно решению, к 1 классу потребителей отнесены также промышленные потребители, которые в период 2009-2011 гг. ввели в эксплуатацию новые производственные мощности, ежемесячный объем потребления которых составляет более 20 млн. кВт/час, независимо от степени напряжения в точке купли/продажи электроэнергии.

По мнению комиссии, принятие данного решения будет стимулировать промпредприятия к введению в эксплуатацию новых производственных мощностей и наращиванию промпроизводства. Регулятор пока не утвердил перечень предприятий, которые на основании данных критериев попадут в разряд потребителей электроэнергии 1 класса, которые получают электроэнергию по тарифу значительно ниже установленного для 2 класса.

Напомним, к 1 классу потребителей относятся промпредприятия, получающие электроэнергию от поставщика в точке продажи электроэнергии со степенью напряжения 27,5 кВ и более.

Потребителями 1 класса также являются субъекты хозяйствования, которые присоединены к шинам электростанций (за исключением гидроэлектростанций, которые генерируют электроэнергию периодически), а также к шинам подстанций электросети напряжением 220 кВ и более, независимо от степени напряжения в точке купли/продажи электроэнергии.

Кроме того, к этому классу отнесены промпредприятия со среднемесячным объемом потребления электроэнергии 150 млн. кВт/час и более на технологические потребности производства, независимо от степени напряжения в точке покупки электроэнергии.

Ко 2 классу относятся потребители, получающие электроэнергию в точке ее продажи напряжением менее 27,5 кВ.

В июле розничные тарифы на электроэнергию для потребителей 1 класса напряжения установлены на уровне 63,31 коп. за кВт-час (без НДС), а для потребителей 2 класса напряжения - 83,56 коп. за кВт/час.