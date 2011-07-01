Сеть АЗС WOG увеличила автопарк до 150 бензовозов

ООО «Континент НефтеТрейд» (управляет сетью АЗС WOG) увеличило автопарк для перевозки жидких видов нефтепродуктов до 150 бензовозов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении отмечается, что, в частности, в июне компания закупила 25 новых бензовозов на базе автомобилей Scania, в том числе 5 газовозов.

«Перевозка нефтепродуктов собственным транспортом – важный этап в процессе обеспечения качества топлива на АЗС WOG, который позволяет полностью избежать потери качества при транспортировке», – сказано в сообщении.

Компания не сообщает сумму сделки.

Справка УНИАН. OOO «Континент НефтеТрейд» (г. Луцк) входит в группу «Континиум», которая находится в сфере влияния бизнесмена Игоря ЕРЕМЕЕВА.

Компания управляет сетью автозаправочных станций под брендом WOG (West Oil Group), насчитывающей 393 комплекса в 23 областях Украины.