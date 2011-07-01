«Нафтогаз» намерен продать «Ощадбанку» ОВГЗ на 2,97 млрд. грн.

НАК «Нафтогаз Украины» намерена продать ПАО «Государственный ощадный банк Украины» облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 2,97 млрд. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном на официальном Интернет-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению об объявлении соответствующего тендера по процедуре закупки у одного участника, «Нафтогаз Украины» намерен продать 2 970 000 облигаций (номинал — 1 тыс. грн.): лот 1 — ОВГЗ с кодом UA 4000092167, лот 2 — ОВГЗ с кодом UA4000092134, лот 3 - ОВГЗ з кодом UA4000092142.

Предложенная цена обратного выкупа «Нафтогазом Украины» облигаций составляет: лот 1 - 1 млрд. 543,16 млн. грн. (без НДС), лот 2 — 523,04 млн. грн. (без НДС) лот 3 — 1 млрд. 022,07 млн. грн. (без НДС).

Соответствующий договор подписан 25 июня.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

«Государственный ощадный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины. 100% акций банка принадлежат государству.

Активы банка на 1 апреля 2011 года составляли 68,081 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 45,037 млрд. грн., обязательства - 51,243 млрд. грн., уставный капитал - 13,892 млрд. грн., собственный капитал – 16,838 млрд. грн.