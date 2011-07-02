На Волыни возбуждено дело о списании 100 тыс. грн. на строительство фиктивного газопровода

На Волыни возбуждено уголовное дело против служебных лиц, которые списали 100 тыс. грн. на работы по строительству фиктивного газопровода.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Волынской области.

Как отмечено в сообщении, прокуратурой области совместно с работниками Управления СБУ в Волынской области собраны материалы относительно служебных лиц ООО «Волиньгазбуд» и Главного управления градостроения и жилищно-коммунального хозяйства облгосадминистрации, по результатам рассмотрения которых следственным отделом УСБУ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Как сообщил начальник отдела надзора за соблюдением законов органами СБУ, Государственной таможенной службы и Государственной пограничной службы при осуществлении оперативно-розыскной деятельности, дознания и досудебного следствия Виталий ЯСЕЛЬСКИЙ, должностные лица, злоупотребляя своим служебным положением, совершили растрату государственных средств в больших размерах. Еще в 2009 году между ООО «Волиньгазбуд» и Главным управлением градостроения и жилищно-коммунального хозяйства был заключен договор подряда о строительстве подводного газопровода к селу Колодежее Гороховского района. Финансирование этого строительства должно было составить 100 тыс. грн. с обязательным учетом расходов на проектные работы, экспертизу, авторский и технический надзор. Строители предоставили документы, по которым работы, выполненные работниками ООО «Волиньгазбуд» на строительстве газопровода в селе Колодежее, стоили 98,3 тыс. грн. Оплата услуг за проведенный технадзор составляла 1699,60 грн. Выделенные средства были перечислены на соответствующие счета «Волиньгазбуду».

В то же время в ходе проверки было установлено, что работы по строительству подводного газопровода осуществлялись раньше - в 1996-1998 годах и в июле 2008 года. Следовательно, жители села Колодежее пользуются природным газом с декабря 2008 года, о чем чиновники не могли не знать.