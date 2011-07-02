Гриценко: законопроект о продаже ГТС уже готовится к внесению в парламент

На следующей пленарной недели в парламент планируется внести законопроект, которым создаются возможности для продажи украинской газотранспортной системы.

Об этом председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО заявил в прямом эфире ток-шоу «Шустер Live».

Он убежден, что такое решение власть приняла под давлением России, и именно российские структуры могут стать владельцами украинской ГТС.

«Мы сдаем наши стратегические интересы», - предупреждает А.ГРИЦЕНКО.

«Возьмите пять самых крупных банков в Украине – три из них российские. Информационное пространство также преимущественно контролируется Россией. Посмотрите на наши спецслужбы, наших чиновников – я уверен, что часть из них имеет российские паспорта. Кое-кто это не скрывает», - заявил депутат.

При таких условиях, считает А.ГРИЦЕНКО, Украина не может называть себя суверенным государством и не может проводить собственную политику.

«Это нужно остановить. Мы живем в Украине, давайте об этом не забывать», - призвал он.