Ситуация в Греции подтолкнула цену нефти вверх

На мировых торгах в понедельник, 4 июля, цены на нефть растут на фоне одобрения в ЕС выделения очередного транша финансовой поддержки Греции.

Так, стоимость августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже повысилась на 0,36 доллара, или на 0,38% - до 95,3 доллара за баррель.

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 0,13 доллара, или на 0,12% - до 111,9 доллара за баррель.

В минувшую субботу совет министров финансов еврозоны одобрил предоставление Греции до 15 июля средств в размере, предположительно, 12 миллиардов евро, передает Bloomberg.