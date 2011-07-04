Фьючерсы на нефть на NYMEX в пятницу закрылись с понижением

Фьючерсы на нефть в пятницу закрылись с понижением на фоне новой волны опасений относительно состояния мировой экономики после более слабых данных по производственной сфере Китая и стран еврозоны, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки августовских фьючерсов на светлую малосернистую нефть снизились на 48 центов, до 94,94 доллара за баррель после торгов в диапазоне 93,45-95,39 доллара за баррель. Цены на нефть за прошлую неделю выросли на 4,2%, что стало самым значительным недельным ростом с 8 апреля.

Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE снизились в цене на 71 цент, до 111,77 доллара, после торгов в диапазоне 109,50-112,48 доллара за баррель. Цены на нефть марки Brent выросли на 6,3% за прошлую неделю, показав самый существенный рост с недели 2-8 апреля.

Цены восстановились после резкого снижения в начале сессии в пятницу, тогда как данные по производственной сфере США оказались сильнее, чем ожидалось, и участники рынка выравнивали позиции перед празднованием Дня независимости в понедельник. С началом третьего квартала, по словам трейдеров, наблюдаются также притоки капитала со стороны товарных фондов, которые помогли предоставить поддержку под цены вблизи 95 долларов за баррель после падения в начале прошлой недели до четырехмесячных минимумов ниже 90 долларов за баррель.

Объем торгов был низким в преддверии празднования в понедельник Дня независимости в США, в связи с которым рынки будут закрыты.

Котировки августовских фьючерсов на бензин RBOB выросли на 0,34 цента, до 2,9726 доллара за галлон. Августовские фьючерсы на топочный мазут снизились на 2,18 цента, до 2,9245 доллара за галлон.