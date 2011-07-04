Беларусь возобновила импорт украинской электроэнергии

Беларусь с пятницы возобновила импорт украинской электроэнергии.

Об этом УНИАН сообщил источник в НЭК "Укрэнерго".

Собеседник агентства уточнил, что ГПВД "Укринтерэнерго" возобновило поставки в белорусском направлении в 20.00 1 июля, а ООО "ДТЭК. Востокэнерго" возобновило поставки 2 июля в 2.00.

"В настоящее время все лоты (объемы сечения, выкупленные на аукционе. – УНИАН) белорусского направления загружены", - сказал источник.

Напомним, что украинские компании прекратили экспорт электроэнергии в Беларусь с мая т.г. из-за задолженности белорусской стороны, вызванной трудностями с закупкой валюты на фоне резкой девальвации белорусской национальной валюты. Долг белорусской стороны перед украинскими компаниями на конец июня составлял около 35 млн. долл.