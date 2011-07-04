Госпотребинспекция продлила действие старых стандартов на нефтепродукты

Государственная инспекция Украины по вопросам защиты прав потребителей (Госпотребинспекция) продлила действие стандартов качества бензинов и дизельного топлива ДСТУ 4063-2001 «Бензины автомобильные» и ДСТУ 3868-99 «Топливо дизельное» до 31 декабря 2011 года.

Об этом говорится в приказе Госпотребинспекции (№240 от 1 июля), размещенном на официальном сайте ведомства.

Напомним, на сегодняшний день в Украине действуют два стандарта качества нефтепродуктов: ДСТУ 4063-2001 (аналог Евро-2) и ДСТУ 4839-2007 (отвечает Евро-4, -5). В 2007 году был принят график перехода на новые стандарты качества с параллельным отказом от ДСТУ 4063-2001 с 1 января 2011 года.

Однако 28 декабря 2010 года Госпотребстандарт продлил действие стандартов производства бензинов и дизтоплива, отвечающих требованиям Евро-2 и Евро-3, до 1 июля 2011 года.

О готовности освоить выпуск нефтепродуктов, соответствующих требованиям Евро-4 и Евро-5, заявили Одесский, Кременчугский и Лисичанский НПЗ.

Модернизированные НПЗ и крупные автозаправочные сети выступают за переход на улучшенные стандарты, предлагая внедрить систему дифференцированного налогообложения по принципу «выше качество – ниже налог».