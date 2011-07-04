Ситуация на топливном рынке стабильная, цены сохраняют тенденцию к снижению – эксперты

Эксперты НТЦ «Психея» (г. Киев) считают, что ситуация на украинском топливном рынке остается стабильной и розничные цены на нефтепродукты сохраняют тенденцию к слабому снижению.

Об этом УНИАН сообщили в НТЦ «Психея».

В сообщении отмечается, что несмотря на рекордные объемы экспорта бензина Лисичанским НПЗ и дефицит подвижного состава, ситуация на украинском топливном рынке остается стабильной.

«Судя по всему, дефицит, обещанный его (рынка – УНИАН) отдельными участниками, пока откладывается благодаря открытости рынка и диверсификации поставок. В таких условиях розничные цены на нефтепродукты сохранят тенденцию к слабому снижению», – отмечено в сообщении.

Эксперты отмечают, что к снижению цен на топливо будут подталкивать: сохранение потенциала к снижению розничных цен на бензин; наличие у трейдеров (по данным Минэнергоугля) больших, чем в прошлом году, запасов нефтепродуктов при меньшем спросе на них; большие объемы закупок топлива в странах ЕС, вызванные двухмесячным ремонтом на Мозырском НПЗ; появление на украинском рынке танкерных партий бензина А-92 и А-95 румынского производства.

Также, по мнению экспертов, снижению цен на нефтепродукты будет способствовать обещанное возобновление поставок белорусских нефтепродуктов в полном объеме; профицит дизельного топлива во всех регионах страны; «рекомендованные» 24 июня розничные цены на бензин А-95 и дизель – 9,90 и 9,50 грн/л соответственно; невысокая платежеспособность населения; как следствие – смещение потребительских предпочтений вдоль линейки: «именной» бензин–бензин А-95–бензин А-92–пропан-бутан; значительные объемы реализации спиртовой и коксохимической «бадяги».

Также в сообщении отмечено, что в соответствии с экономическим прогнозом НТЦ «Психея», стоимость нефтепродуктов на текущей неделе изменится незначительно. Средняя розничная цена бензинов А-92 и А-95 составит 9,95 и 10,28 грн/л соответственно.

Как сообщал УНИАН, по данным Консалтинговой группы «А-95» (г. Киев) с 24 июня по 1 июля средние по Украине розничные цены на нефтепродукты снизились на 0,1–0,5% (в среднем на 0,3%).