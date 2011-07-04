«Укргидроэнерго» и китайская Sinohydro совместно построят Каневскую ГАЭС

Оператор украинских гидроэлектростанций ПАО «Укргидроэнерго» и Sinohydro LLC. (Китай) подписали меморандум о сотрудничестве при строительстве Каневской гидроаккумулирующей станции (ГАЭС).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укргидроэнерго».

Согласно сообщению, соответствующий меморандум подписали в пятницу 1 июля генеральный директор «Укргидроэнерго» Игорь СИРОТА и генеральный директор Sinohydro Цзен СИНЛЯНЬ.

Согласно документу, «Укргидроэнерго» обязалось способствовать предоставлению китайской компании необходимых технических документов по проекту строительства ГАЭС, включая технико-экономическое обоснование с технической и географической информацией, данных об окружающей среде и прочее. На основании данной информации Sinohydro подготовит техническое и коммерческое предложения относительно реализации проекта для рассмотрения украинской стороной.

Меморандумом предусмотрено, что в случае достижения сторонами согласия относительно общей реализации проекта строительства ГАЭС Sinohydro обязуется обеспечить финансирование проекта и в процессе его реализации будет максимально привлекать украинские трудовые ресурсы.

Как сообщал УНИАН, Министерство угольной промышленности и Sinohydro Corporation Limited (Китай) 8 июня т.г. договорились о сотрудничестве в строительстве гидроэлектростанций в Украине.

Справка УНИАН. Sinohydro Corporation Ltd основана в 2004 году. Уставный капитал компании составляет 122 млн. долл. Специализируется на строительстве и модернизации ГЭС.

Строительство Каневской ГАЭС - один из наиболее приоритетных проектов ПАО “Укргидроэнерго” в ближайшей перспективе. В настоящее время на Днепре работает Каневская ГЭС, которая построена в 1972-1975 гг. Верхний водоем этой станции привлекателен для использования ее в качестве нижнего водоема для будущей Каневской ГАЭС.

Строительство Каневской ГАЭС началось в 1983 году. Сначала проект был разработан с проектной суммарной установленной мощностью 3600 МВт. После распада СССР правительством Украины был принят мораторий на строительство Каневской ГАЭС. В 1999 году мораторий был снят и компании "Укргидроэнерго" поручено разработать и уточнить проект строительства станции, а также предоставить свои предложения относительно этого проекта. После проведения необходимых расчетов и согласований ОАО "Укргидроэнерго" совместно с компанией НЭК "Укрэнерго" и Министерством топлива и энергетики Украины принято решение об утверждении основных параметров Каневской ГАЭС с установленной мощностью 1000 МВт в турбинном режиме и 1120 МВт в насосном (в составе 4 гидроагрегатов). Было разработано и утверждено технико-экономическое обоснование, а также принят для разработки проект с учетом заданной мощности. В настоящее время проект находится на стадии доработки и подготовки к экспертизе. В рамках начального проекта работы по основным сооружениям практически не велись. Проводились лишь подготовительные работы по строительству дорог и транспортных развязок, развитию инфраструктуры и коммуникаций. На сегодня степень готовности подготовительного периода для строительства Каневской ГАЭС является высокой: есть дороги, коммуникации, временные здания для осуществления строительства.

Каневская ГАЭС должна стать третьей гидроаккумулирующей электростанцией ПАО "Укргидроэнерго" наряду с Киевской и Днестровской ГАЭС.

В Украине эксплуатируется 10 крупных ГЭС и ГАЭС. Оператором 9 станций общей установленной мощностью 5007,6 МВт является государственная компания «Укргидроэнерго». Строящаяся Ташлыкская ГАЭС в настоящее время в составе двух гидроагрегатов (302 МВт в турбинном режиме) входит в состав НАЭК «Энергоатом».