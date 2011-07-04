Глава правления «Захидэнерго» Галета уволился в связи с выходом на пенсию

Игорь ГАЛЕТА уволился с должности председателя правления энергогенерирующей компании ПАО «Захидэнерго» по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.

Об этом сказано в сообщении компании, обнародованном в системе раскрытия информации Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, заявление И. ГАЛЕТЫ удовлетворено наблюдательным советом компании в пятницу, 1 июля.

В сообщении компании не уточняется, на кого возложено исполнение обязанностей председателя правления.

Напомним, что первым заместителем предправления «Захидэнерго» в настоящее время является Владимир МАЗЯР.

63-летний И. ГАЛЕТА возглавлял компанию с марта 2010 года в связи с назначением прежнего гендиректора компании Петра ОМЕЛЯНОВСКОГО президентом НАК «Энергетическая компания Украины».

Справка УНИАН. ОАО «Захидэнерго» эксплуатирует три тепловые электростанции – Ладыжинскую, Добротворскую и Бурштынскую (суммарная мощность – 4700 МВт).

Уставный фонд ОАО «Захидэнерго» составляет 127 млн. 905 тыс. 410 грн., номинал акции – 10 грн.

Государству принадлежат 70,1% акций ОАО, которые переданы в уставный фонд НАК "Энергетическая компания Украины”. Еще 12,2% акций компании контролирует ДТЭК.