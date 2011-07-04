Украина направит 31 млрд. грн. на строительство и реконструкцию магистральных ЛЭП

Украина планирует направить 30,996 млрд. грн. на реализацию государственной целевой программы развития магистральных и межгосударственных электросетей напряжением 220-750 кВ на 2012-2016 годы.

Об этом сказано в проекте концепции программы, обнародованном на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности.

Источниками финансирования программы станут средства государственного бюджета, собственные средства оператора магистральных сетей в виде инвестиционной составляющей к тарифам на электроэнергию, средства, вырученные от продажи акций корпоратизированных предприятий, а также кредиты, в том числе и международных финансовых организаций (МФО). В целом у МФО на нужды реализации программы планируется привлечь кредиты на 477,2 млн. евро. Объемы финансирования программы будут уточняться ежегодно с учетом реальных возможностей государственного бюджета и других источников.

В рамках программы, в частности, предусматривается строительство подстанций 750 кВ общей мощностью 3000 МВА на сумму около 6,77 млрд. грн., подстанций 330 кВ (400 МВА) - 1,484 млрд. грн.

Также документом предусмотрена реконструкция подстанций 750 кВ общей мощностью 3000 МВА на 793,6 млн. грн. с привлечением кредита МФО в размере 108 млн. евро, подстанций 330 кВ общей мощностью 900 МВА на 877,9 млн. грн. и кредит МФО на 14,6 млн. евро.

Кроме того, предусмотрено строительство линий электропередач 760 кВ общей протяженностью 677,2 км стоимостью 9,8 млрд. грн. с привлечением займов МФО в размере 340 млн. евро.

Также предполагается строительство ЛЭП 330 кВ общей протяженностью 998,7 км на 5,5 млрд. грн. с дополнительными займами от МФО 14,6 млн. евро, а также 220 кВ - 10 км на 250 млн. грн.

Результатом выполнения программы станет обеспечение надежной транспортировки электроэнергии украинскими электросетями для ее поставок отечественным потребителям, а также для ее экспорта, импорта и транзита.

Справка УНИАН. Магистральные и межгосударственные ЛЭП 220-750 кВ эксплуатирует государственное предприятие НЭК «Укрэнерго». На балансе компании находится около 4,5 тыс. км магистральных и межгосударственных ЛЭП 750-500 кВ, 0,3 тыс. км - 400 кВ, 12,8 тыс. км - 330 кВ, 3 тыс. км - 220 кВ.

Межгосударственное сечение Украины формирует около 0,5 тыс. км ЛЭП 35-110 кВ.