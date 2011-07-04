ДТЭК приобретает голландскую Taurunum Holding

Антимонопольный комитет Украины предоставил крупнейшему в Украине частному энергетическому холдингу ДТЭК разрешение на покупку акций компании Taurunum Holding B.V. (Амстердам, Нидерланды), что обеспечит превышение 50% голосов в высшем органе управления общества.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК.

Согласно сообщению, непосредственным покупателем акций голландской компании выступит управляющая компания энергохолдинга DTEK Holdings B.V. (Амстердам, Нидерланды).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ДТЭК, приобретение Taurunum Holding происходит в рамках совершенствования корпоративной структуры компании, которая будет наилучшим образом соответствовать планам ДТЭК по расширению на рынках присутствия.

Справка УНИАН. ДТЭК – первая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку по добыче и обогащению угля, генерации и дистрибуции электроэнергии.