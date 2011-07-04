ФГИУ выставит на продажу блокпакет "Днепрэнерго" в сентябре вместо октября

Фонд государственного имущества Украины принял решение выставить на продажу 25% госпакета акций ПАО "Днепрэнерго" в сентябре этого года.

Об этом говорится в обнародованном на сайте ФГИУ плане-графике выставления на продажу пакетов акций энергетических компаний.

Ранее председатель ФГИУ Александр РЯБЧЕНКО заявил, что в соответствии с принятым ФГИУ планом-графиком приватизации блокирующий пакет "Днепрэнерго" планировалось выставить на продажу в октябре.

Напомним, Кабинет министров своим распоряжением №310 от 11 апреля т.г. решил продать 25% «Днепроэнерго», 45,1% «Западэнерго», по 50% «Винницаоблэнерго», «Днепрооблэнерго» и «Закарпатьеоблэнерго», 46% «Черкассыоблэнерго», по 45% «Крымэнерго» и «Черновцыоблэнерго», 40,06% «Донецкоблэнерго», 25,99% «Тернопольоблэнерго», 25% «Киевэнерго».

30 июня т.г. председатель ФГИ Александр РАБЧЕНКО заявил, что ФГИ утвердил план-график приватизации, в соответствии с которым одинадцать запланированых к приватизации госпакетов акций энергокомпаний планируется реализовать в течение августа-октября 2011 г.