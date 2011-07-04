Четвертый энергоблок Ривненской АЭС подключен к сети

Энергоблок №4 Ривненской АЭС в 11.08 подключен к энергосети.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАЭК «Энергоатом».

Турбогенератор энергоблока был отключен от сети 4 июля в 7.52 из-за срабатывания электрической защиты линии электропередачи 750 кВ «РАЭС - ПС «Западноукраинская».

Согласно сообщению, в настоящее время проходит плановая нагрузка мощности блока. Нарушений границ и условий безопасной эксплуатации зафиксировано не было.

Таким образом, сегодня на АЭС Украины в работе находятся 11 из 15 энергоблоков.

Продолжаются плановые ремонты на энергоблоках №1 и №6 Запорожской АЭС, на энергоблоке №2 Южно-Украинской АЭС.

Энергоблок №2 Хмельницкой АЭС 2 июля в 18.04 отключен от энергосети для проведения среднего планового ремонта.