В «Газпроме» отмечают прогресс в подготовке вхождения в «Южный поток» Wintershall Holding и EDF

Москва. В «Газпроме» отмечают прогресс в подготовке нового соглашения акционеров совместной проектной компании по морскому участку проекта «Южный поток» двух новых участников немецкой Wintershall Holding и французской EDF.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации ОАО «Газпром» по итогам встречи председателя правления российского газового холдинга Алексея МИЛЛЕРА с председателем совета исполнительных директоров BASF SE Куртом БОКОМ, членом совета исполнительных директоров BASF SE Гаральдом ШВАГЕРОМ и председателем совета директоров Wintershall Holding GmbH Райнером ЗЕЛЕ.

«Высокую оценку получила работа по подготовке нового соглашения акционеров совместной проектной компании по морскому участку проекта «Южный поток», связанная с вхождением в СПК двух новых участников — Wintershall Holding и EDF», говорится в сообщении.

Кроме того, стороны отметили успешное развитие взаимодействия в таких областях, как обмен опытом и обучение персонала, научно-техническое сотрудничество, нефтегазохимия.

Справка УНИАН. BASF SE является ведущей в мире химической компанией. Деятельность BASF осуществляется в следующих основных направлениях: производство химических реагентов, синтетических материалов, продукции для защиты растений, а также добыча и транспортировка углеводородов.

Wintershall Holding GmbH — 100-процентное дочернее предприятие концерна BASF, работающее в области энергетики.

BASF SE и Wintershall Holding GmbH являются партнерами ОАО «Газпром» по освоению Южно-Русского нефтегазового месторождения, разработке первого опытного участка ачимовских залежей Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения, а также строительству газопровода «Северный поток».

21 марта 2011 года «Газпром» и Wintershall Holding подписали Меморандум о взаимопонимании в отношении проекта «Южный поток», предусматривающий присоединение немецкого партнера к реализации морского участка газопровода.

В Меморандуме зафиксировано, что доля участия Wintershall Holding в совместной проектной компании, ответственной за реализацию морского участка проекта «Южный поток», составит 15% с сохранением за «Газпромом» 50%.