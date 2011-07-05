Миллер заявляет, что продажа «Белтрансгаза» не скажется на газовом контракте с Беларусью

Увязывание продажи компании «Белтрансгаз» и контракта на поставку газа в Беларусь может привести к затягиванию переговоров.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации ОАО «Газпром» по итогам телефонного разговора главы «Газпрома» Алексея МИЛЛЕРА и первого заместителя премьер-министра Республики Беларусь Владимира СЕМАШКО.

«К сожалению, белорусская сторона продолжает увязывать подписание документов по «Белтрансгазу» с согласованием условий нового контракта на поставку газа в Белоруссию. По нашему мнению, это может привести только к затягиванию переговорного процесса и ничего не изменит, по сути», - сказал по итогам разговора А.МИЛЛЕР.

Отмечается, что стороны обсудили перспективы подписания документов по покупке ОАО «Газпром» 50% акций ОАО «Белтрансгаз». Было отмечено, что практически все пункты проекта договора согласованы.

Было также подчеркнуто, что условия действующего до конца 2011 года контракта не могут быть изменены.

Как сообщал УНИАН, 30 июня А.МИЛЛЕР заявил, что «Газпром» готов купить 50% компании «Белтрансгаз» за 2,5 млрд. долл. «буквально завтра».

ОАО "Газпром" с 2010 года является владельцем 50% акций ОАО "Белтрансгаз".

Руководители правительства Беларуси и "Газпрома" неоднократно заявляли о готовности к заключению сделки по купле-продаже акций "Белтрансгаза", однако Минск увязал контракт с договором на поставку газа в Беларусь в 2012-2014 годах. "Газпром" подобные условия не устроили.

В 2007-2010 годах "Газпром" поэтапно выкупил 50 процентов акций "Белтрансгаза" за 2,5 миллиарда долларов, перечисляя каждый год 625 миллионов долларов за 12,5 процента акций. Сделка была заключена, исходя из оценки рыночной стоимости ОАО "Белтрансгаз" в 5 миллиардов долларов, которую провел в 2006 году банк ABN Amro.

"Белтрансгаз" является монополистом на белорусском газовом рынке.